كريم بامبو يصل إلى 60 هدفا سجلها في الدوري الممتاز

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، أرقام كريم بامبو في الدوري الممتاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: "بعد هدفيه لفريق المصري في مرمى الاتحاد.. كريم بامبو يصل الى 60 هدف سجلها في الدوري الممتاز

بامبو تفوق على كل من وليد سليمان (59) وأحمد جعفر (59) ورأفت عطية (59) وأحمد حسن مكي (59) وصلاح أبو جريشة (58) بامبو يفصله هدف واحد فقط عن أحمد مصطفى زيزو (61) وبابا أركو (61)".

وكان قد أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر ، إجراءات التعاقد مع كريم بامبو لاعب فريق البنك الأهلي وذلك لمدة موسمين.

يبدأ تعاقد اللاعب مع المصري بداية فترة الانتقالات الحالية وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.



المصري يتعاقد مع كريم بامبو لاعب البنك الأهلي لمدة موسمين

الجدير بالذكر أن كريم بامبو المنضم للنادى المصري يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم كان قد ترعرع في صفوف النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى النادي الاسماعيلي ومنه إلى نادي الزمالك ليصل به المطاف لصفوف البنك الأهلي والذي تألق كثيرًا بين صفوفه على مدار المواسم الاربعة الأخيرة.