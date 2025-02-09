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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يسعى لتقليص الفارق مع الريال وأتلتيكو في اختبار صعب أمام إشبيلية

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف

يواجه برشلونة اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على إشبيلية، اليوم الأحد، في ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل برشلونة المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد و4 نقاط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف. 

ويسعى الفريق الكتالوني لحصد النقاط الثلاث للوصول إلى 48 نقطة وتقليص الفارق في الصدارة، مستغلًا تعادل قطبي مدريد في الديربي.

ويتمتع برشلونة بسجل قوي مؤخرًا، حيث لم يخسر أي مباراة منذ هزيمته أمام أتلتيكو مدريد العام الماضي، محققًا 5 انتصارات وتعادلين في آخر 7 مباريات بجميع البطولات.

في المقابل، يتطلع إشبيلية إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة. 

ولم يحقق الفريق الأندلسي سوى فوز وحيد في آخر 5 مباريات بالدوري، كما لم ينجح في تحقيق الانتصار في آخر مباراتين، مما يزيد من رغبته في اقتناص نقاط المباراة لتعزيز موقفه.

برشلونة الدوري الإسباني ريال مدريد أتلتيكو مدريد إشبيلية

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