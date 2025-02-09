ليفربول في مهمة جديدة بكأس الاتحاد أمام بليموث

يستعد ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة مهمة أمام مضيفه بليموث، اليوم الأحد، على ملعب هوم بارك، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024-2025.

ويتطلع الريدز لمواصلة تقديم أداء مميز هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه آرسنال، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

كما نجح ليفربول في بلوغ نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه الكبير على توتنهام4-0 في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع نيوكاسل في المباراة النهائية.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة في ظل تألق نجومه خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا محمد صلاح، حيث يسعى لمواصلة مشواره في البطولة وحصد لقب جديد تحت قيادة مدربه آرني سلوت.

في المقابل، يأمل بليموث في تحقيق مفاجأة وإقصاء متصدر الدوري الإنجليزي، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، حيث يسعى الفريق لتقديم أداء قوي أمام أحد عمالقة الكرة الإنجليزية.