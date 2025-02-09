خالد عبدالغفار: إنفاق 180 مليار جنيه على تطوير القطاع الصحي في عام واحد

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ، وزير الصحة والسكان ، أن الاستثمار في الصحة من افضل انواع الاستثمار وفقا للدراسات مشيرا إلي أن مصر أقل من المعدلات العالمية فيما يخص عدد الأسرة

وأضاف خلال كلمة له بالمنتدي السنوي لهيئة للتأمين الصحي الشامل، أن معدل توافر الأسرة في مصر يمثل ٢٨ سرير لكل ١٠ آلاف مواطن وهذا رجل أقل من المعدلات العالمية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تضع المنظومة الصحية علي رأس أولوياتها حيث أن هناك ٢٥ مشروعا يتم العام الجاريكما شهد العام الماضي ١٣٠٠ مشروع في القطاع الصحي بتكلفة ١٨٠ مليار جنيه .

وأشاد وزير الصحة والسكان بمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يخدم المنظومة الصحية الجيدة والشاملة ، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص الذي أصبح شريكا ويحظي بدعم حكومي كبير للقيام بدوره المنوط به في التنمية .

وأوضح وزير الصحة والسكان ، أن الدولة لن تستطيع الانفاق علي المنظومة الصحية وحدها دون وجود شركاء من القطاع الخاص بما يصب في صالح المواطن في النهاية.