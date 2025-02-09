تطور عاجل بشأن تجديد الأهلي عقد محمد الشناوي

يعكف مسئولو النادي الأهلي حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على ملف تجديد عقد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم صدي البلد، أن مسألة تجديد عقد الشناوي تُعد أمرًا محسومًا ولا نقاش فيه، رغم تأخر الإعلان الرسمي بسبب انشغال الإدارة بالعديد من الملفات الأخرى، أبرزها التعاقدات الجديدة وتدعيم صفوف الفريق، خاصة في ظل الضغوط التي تعرض لها النادي مؤخرًا بسبب تراجع النتائج.

وأشار المصدر إلى أن الشناوي لم يلتفت للعروض الخارجية التي تلقاها مؤخرًا من أندية خليجية، وهو ما يقدره النادي الأهلي بشكل كبير.

وأكد أن تجديد عقد الحارس الدولي سيتم في أقرب فرصة، خاصة بعد أن تحدث مسئولو النادي معه مؤخرًا حول أهمية بقائه ضمن صفوف الفريق، نظرًا لدوره المؤثر كلاعب وكزعيم للفريق.

كما أن النادي سيقوم بتعديل عقد الشناوي بشكل يرضي الطرفين، مع التأكيد على أن الأهلي لن يقف في طريق اللاعب في حال تلقيه عرضًا خارجيًا ملائمًا في المستقبل.

استعدادات الأهلي لمواجهة غزل المحلة:

في سياق متصل، يستعد الفريق الأحمر لمواجهة غزل المحلة في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشوار الأهلي في الدوري المصري حتى الآن:

الجولة الأولى: فوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2.

الجولة الثانية: فوز على زد بهدف دون رد.

الجولة الثالثة: تعادل مع الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1.

الجولة الرابعة: تعادل سلبي مع البنك الأهلي.

الجولة الخامسة: فوز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد.

الجولة السادسة: تعادل سلبي مع إنبي.

الجولة السابعة: فوز على سموحة بهدفين دون رد.

الجولة الثامنة: فوز على الجونة بهدفين دون رد.

الجولة التاسعة: تعادل مع فاركو بنتيجة 1-1.

الجولة العاشرة: تعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2.

الجولة الحادية عشرة: فوز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف.

الجولة الثانية عشرة: فوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.