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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية والسلام لن يأتي إلا بالقوة

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، والتي نفذته حركة حماس في المستوطنات الإسرائيلية وأطقت عليها عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن السلام في المنطقة يأتي فقط "من خلال القوة".

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية أن إسرائيل "لن تسمح بوجود منظمة ملتزمة بتدميرنا" مشددا على أن "السلام يأتي من خلال القوة، فعندما نكون أقوياء جدا ونقف معا فإن الاعتراضات ستتغير".

كما شدد على أن اتفاقيات التطبيع مع دول عربية في المنطقة والمعروفة باتفاقيات أبراهام "حصلنا عليها لأننا تجاوزنا الفلسطينيين".

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال "إن إسرائيل صغيرة جدا، وهو محق ولا يمكننا أن نكون أصغر من ذلك".

ودعا نتنياهو ووزراء في حكومته اليمينية مرارا إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء رؤية حل الدولتين الذي تنادي به الأمم المتحدة ودول عربية وغربية عدة.

كما دعا -في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية أول أمس الجمعة- إلى إقامة دولة فلسطينية في السعودية، قائلا إن "لديها ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين".

وروّج الرئيس ترامب بدوره منذ 25 يناير لمخطط تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس تهجير الفلسطينيين طوفان الأقصى

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