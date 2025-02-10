بعد إحالته للجنايات.. عقوبات مشددة تنتظر عاطل سرق متعلقات المواطنين بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات، بأسلوب "كسر الزجاج".



وبمواجهته اعترف بارتكابه هذه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، واعترف المتهم بتخصصه فى سرقة السيارات بعد مراقبتها والتأكد عدم وجود مالكيها بمنطقة مدينة نصر.



عقوبة السرقة في القانون



نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

