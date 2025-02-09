سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 9 فبراير 2025، في أبرز البنوك العاملة بمصر.

أسعار الريال القطري اليوم الأحد في البنوك

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلي المتحد

13.76جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.77جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.86جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.84جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.74جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك فيصل الإسلامي

12.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.