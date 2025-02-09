بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. أحمد موسى يعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار المجلس القومي للأجور الحد الأدنى برفع مرتبات القطاع الخاص لـ 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس، قائلا: "دائما لما يكون عندنا أخبار إيجابية نبدأ بيها".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "قرارات المجلس القومي للأجور تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين".

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، معقبا: "لو الأمور أفضل والدنيا كانت أفضل لأننا مازلنا لدينا أزمات والعالم يشهد أزمات كانت ممكن الأرقام تزيد".

وتابع: "أي فرصة يجدها الرئيس السيسي لزيادة الأجور يفعل ذلك لأن هذه أموال الشعب"، موضحا: "ننتظر الفترة القادمة قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي ينتظرها الجميع والتي ستكون بقرار من الرئيس السيسي، ستكون قبل شهر رمضان خلال الأيام القادمة".

