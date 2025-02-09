قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان
محافظ أسوان: الزعيم الحالي للطائفة الإسماعيلية النزارية أصر على توجيه الشكر للرئيس السيسي عقب مراسم دفن والده
إعلامي يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن بن شرقي وداري قبل لقاء القمة
الأمم المتحدة: عملنا مع مصر والأردن على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة
ناقد الرياضي يكشف مفاجأة بعد إقصاء ليفربول من كأس إنجلترا على يد نادي بليموث
وزير الأوقاف أمام مجلس النواب: دعم القيادة السياسية واجب وطني
موعد مباراة ليفربول القادمة بعد توديع كأس الاتحاد الإنجليزي
فضل ليلة النصف من شعبان في السنة النبوية.. تعرف عليه
بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. أحمد موسى يعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية
الأمم المتحدة: مؤسسات الإغاثة في غزة تواجه أصعب الظروف تاريخيًا
التأمين الصحي الشامل.. خطوات مدروسة لتوسيع التغطية الصحية
توتر على الحدود.. جيش لبنان يواصل الرد على مصادر النيران من سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. أحمد موسى يعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد القاضي

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار المجلس القومي للأجور الحد الأدنى برفع مرتبات القطاع الخاص لـ 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس، قائلا: "دائما لما يكون عندنا أخبار إيجابية نبدأ بيها".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "قرارات المجلس القومي للأجور تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين".

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، معقبا: "لو الأمور أفضل والدنيا كانت أفضل لأننا مازلنا لدينا أزمات والعالم يشهد أزمات كانت ممكن الأرقام تزيد".

وتابع: "أي فرصة يجدها الرئيس السيسي لزيادة الأجور يفعل ذلك لأن هذه أموال الشعب"، موضحا: "ننتظر الفترة القادمة قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي ينتظرها الجميع والتي ستكون بقرار من الرئيس السيسي، ستكون قبل شهر رمضان خلال الأيام القادمة".
 

أحمد موسى القطاع الخاص مرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

الحكومة أعلنته رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

الدراسة في رمضان

مواعيد الدراسة في رمضان 2025 .. توضيح عاجل بشأنها الآن

صورة ارشيفية

3 بنوك تخفض الفائدة على شهادات الادخار بواقع 1,5% إلى 3%

رمضان صبحي

هل وقع رمضان صبحي رسميا للزمالك؟.. شوبير يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

رسميا.. إعادة تسكين المدرسين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم

حسامةموافي

يتسبب في غيبوبة.. حسام موافي يحذر هؤلاء من صيام رمضان

موعد صرف الحد الأدنى للأجور بالزيادة الجديدة

7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة

حالة الطقس

تحول مفاجئ .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

هندية ورعد من الكباريه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. تفاصيل

اسعاف

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

اموال

الدفع أو الحبس.. صرخة زوجة أثناء نظر المطالبة بمتجمد نفقة ابنتيها

بالصور

حفل كامل العدد.. مروة ناجي تشعل الأجواء في لبنان لإحياء ذكرى لأم كلثوم

مروة ناجي
مروة ناجي
مروة ناجي

ميريهان حسين تستعرض أناقتها بملابس شتوية| صور

ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين

بوسي شلبي تكشف حقيقة طلاقها من الراحل محمود عبد العزيز

بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز
بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز
بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز

أمينة خليل تخطف الأنظار في إطلالة عصرية

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من الأرصاد لسكان هذه المحافظات .. ماذا سيحدث؟

ايمان عبد اللطيف

9 عطلات رسمية .. تفاصيل إجازات شهر رمضان

بسمة بوسيل وتامر حسني

طليقة تامر حسني| بسمة بوسيل: اللي يدوق طعم الوحدة مبيرجعش

شريف مدكور

شريف مدكور : مفيش عذب قـبر .. ودار الإفتاء ترد عليه بالقرآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد