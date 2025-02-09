عضو دفاع الشيوخ: قرار زيادة الأجور يخفف الأعباء و يعزز الاستقرار

أشادت الدكتورة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حوّل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.

وقالت أمل رمزي، في بيان لها ، إن هذا القرار يأتي في إطار الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، حيث يساهم في تعزيز القوة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على العاملين بالقطاع الخاص، مما يساعد في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر.

وأضافت أن هذا القرار خطوة مهمة لحماية حقوق العمال في هذا القطاع، الذين غالبًا ما يعانون من عدم استقرار الدخل .

وشددت على أنه يتسق القرار مع توصيات منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية وحماية العمال ذوي الدخل المنخفض .