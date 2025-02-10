سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الاثنين

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، وفقا لاخر تحديث في البنوك.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدينار الكويتى فى عدد من البنوك المصرية العاملة في البلاد.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزي

162.70 جنيه للشراء.

163.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي

162.1 جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.2 جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.7 جنيه للشراء.

163.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.8 جنيه للشراء.

163.2 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبي الإسلامي

159.9 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.