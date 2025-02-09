قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سأجتمع مع ولي العهد السعودي والرئيس المصري
جوري بكر تتعرض لانتقادات حادة بسبب "المداح"
برلمانيون: رفع الحد الأدني للأجور يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين
نجاة عامل وابنه من انفجار انبوبة اثناء تعبئتها بالغاز في البدرشين
زيلينسكي يعلن الاستعداد للتفاوض مع بوتين.. بشرط
بالموبايل.. كيفية حجز موعد لعمل توكيل في الشهر العقاري
أمينة الفتوى: من يصوم رمضان في حال منع الطبيب له يأثم
هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية.. ما القصة؟
صحيفة عبرية: إسرائيل تقرر السماح بعودة سكان الشمال اعتبارا من مارس المقبل
كتبها بخط يده.. نهال طايل تتأثر على الهواء بسبب وصية الشهيد عمر القاضي
مراد مكرم يكشف رحلته في فقدان الوزن: خسرت 58 كيلو دون اللجوء للجراحة
نتنياهو: خطة ترامب بشأن غزة "ثورية".. والمجلس الوزاري يناقشها الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قصة طالب جامعة حلوان.. أصيب داخل الحرم الجامعي بسبب التيك توك

طالب جامعة حلوان
طالب جامعة حلوان
أحمد مهدي

قصة طالب جامعة حلوان التي تصدرت التريند قبل ثلاثة أشهر وباشرت فيها النيابة تحقيقات موسعة حتى انتهت لإحالة المتهم بطعن زميله داخل الحرم الجامعي لجامعة حلوان إلى محكمة الجنايات.

القصة الكاملة لطعن طالب جامعة حلوان

كواليس وتطورات جديدة في حادث طالب جامعة حلوان الذي تعرض للطعن على يد زميله في داخل الحرم الجامعي، بسبب خلافات بينهم حيث قام الأخير بطعنه مستخدما آلة حادة وحاول الهروب من الجامعة إلا أنه تم ضبطه قبل هروبه وتقديمه لقسم شرطة حلوان.

وأحالت النيابة العامة بحلوان الطالب المتهم بطعن زميله داخل حرم الجامعة بسبب خلافات بينهم، وجاء في أمر الإحالة اتهام النيابة للمتهم بأنه في يوم 25 ديسمبر 2024 بدائرة قسم حلوان بالشروع في قتل المجني عليه عمر ناصر عمدا إثر خلاف بينهما تعدى على إثره مستخدما سلاحا.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات حول الواقعة وقررت حبس الطالب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وحددت جلسة 30 ديسمبر لنظر تجديد حبسه أمام قاضي المعارضات في حلوان.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن المجني عليه والمتهم طلاب في كلية حقوق بجامعة حلوان، ونشبت بينهم مشادة كلامية بعد قيام المتهم بالسخرية من فيديوهات المجني عليه على التيك توك، حيث قام المتهم بإخراج مطواة من طيات ملابسه وطعن به المجني عليه.

وأشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن المجني عليه طالب بكلية الحقوق يقوم بتصوير وبث مشاهد عبر التيك توك تتضمن محتوى رياضي وهو ما أثار استياء المتهم الذي سخر من المادة التي يقدمها المجني عليه ونشبت بينهم مشادة كلامية.

وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الجريمة بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإخراج آلة حادة - مطواة - من طيات ملابسه وقام بتسديد طعنة للمجني عليه عمر ناصر استقرت في الجانب الأيمن وأحدثت إصابات بالكبد.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المصاب يدعى عمر ناصر بالغ من العمر ٢٣ عاما من أبناء مدينة التبين جنوب القاهرة، وبه طعنة نافذة وتم إجراء عملية جراحية له وإيداعه العناية المركزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام تضمنت استقبال طالب جامعي مصاب بطعنة بادعاء مشاجرة داخل حرم الجامعة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلي موقع الحادث وتم مراجعة كاميرات المراقبة وسماع شهود العيان، حيث تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة نشوب مشادة بين طالبين بجامعة حلوان قام على اثرها احدهم بطعن زميله باستخدام مطواة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الطالب المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كلية الحقوق حلوان القاهرة طالب جامعة حلوان طالب حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

الحكومة أعلنته رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

الرئيس السيسي

لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان

موعد صرف الحد الأدنى للأجور بالزيادة الجديدة

7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة

حالة الطقس

تحول مفاجئ .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الطقس

غطاء سحابي وأمطار مستمرة| الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات.. ما القصة؟

موعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري

موعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7600 جنيه.. أخبار مبهجة للعاملين بالقطاع الخاص

إنجي مراد

وفاة ممثلة سورية أثناء ولادة طفلها

ترشيحاتنا

تعليم الفتيات

هل طلب العلم للمرأة فرض عين أم كفاية؟.. أمينة الفتوى تحسم الجدل

الحج

أمين الفتوى: السفر للحج أو العمرة بفيزا عمل غير جائز شرعا

الصيام

رمضان عبد المعز: حسن الخلق والصيام من أعظم الأعمال في شهر شعبان

بالصور

ختام بطولة الجمهورية للملاكمة رجال .. صور

بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة

حفل كامل العدد.. مروة ناجي تشعل الأجواء في لبنان لإحياء ذكرى لأم كلثوم

مروة ناجي
مروة ناجي
مروة ناجي

ميريهان حسين تستعرض أناقتها بملابس شتوية| صور

ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين

بوسي شلبي تكشف حقيقة طلاقها من الراحل محمود عبد العزيز

بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز
بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز
بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز

فيديو

أمينة خليل

رمضان 2025.. علاقات اجتماعية معقدة في برومو مسلسل لام شمسية

كائنات فضائية في مصر

كائنات فضائية في مصر؟.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية

ايمان عبد اللطيف

تحذير من الأرصاد لسكان هذه المحافظات .. ماذا سيحدث؟

ايمان عبد اللطيف

9 عطلات رسمية .. تفاصيل إجازات شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد