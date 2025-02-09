بالموبايل.. كيفية حجز موعد لعمل توكيل في الشهر العقاري

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري طريقة حجز موعد لعمل توكيل في الشهر العقاري، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وذلك عبر خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة العدل، من خلال تطبيق ارغب في عمل توكيل.

حجز موعد عبر الهاتف عبر تطبيق ارغب في عمل توكيل

أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تتيح للمواطنين إمكانية حجز موعد مسبق لإجراء التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري من خلال الهاتف المحمول.

هذه الخدمة تسهم في تقليل الازدحام والانتظار، مما يضمن تجربة أكثر راحة وسلاسة.

تطبيق “أرغب في عمل توكيل”

يعد تطبيق “أرغب في عمل توكيل” أحد الحلول الرقمية التي وفرتها وزارة العدل لتسهيل إجراءات التوثيق، حيث يوفر عدة مزايا، منها:

• معرفة مدى ازدحام مكاتب التوثيق قبل الحجز.

• إمكانية حجز موعد إلكترونيًا لإنجاز التوكيل.

• الاطلاع على أشكال وصيغ التوكيلات المختلفة.

• تقديم خدمات التوثيق الإلكتروني، مثل كتابة التوكيلات واختيار صيغها وسداد الرسوم.

• الاستعلام عن مواعيد الحجز.

خطوات حجز موعد عبر أرغب في عمل توكيل

لحجز موعد لعمل توكيل في الشهر العقاري، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر التطبيق:

1. تحميل تطبيق “أرغب في عمل توكيل” على الهاتف المحمول (متوفر لأجهزة الأندرويد والآيفون).

2. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

3. تحديد نوع التوكيل المطلوب استخراجه.

4. اختيار أقرب مكتب توثيق لعنوان المستخدم.

5. الضغط على “قوائم وخرائط مكاتب التوثيق المميكنة”.

6. تحديد الموقع باستخدام GPS.

7. اختيار اليوم والموعد المناسب.

8. مراجعة البيانات المدخلة والتأكيد على الحجز.

مواعيد العمل في مكاتب الشهر العقاري

تعمل مكاتب الشهر العقاري وفق الجدول التالي:

• الفترة الصباحية: من 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

• الفترة المسائية: من 2:30 ظهرًا حتى نهاية ساعات العمل الرسمية، من السبت إلى الخميس.

ويمكن للمواطنين تعديل موعد الحجز في حال طرأت أي تغييرات على خططهم.