نادي جامعة حلوان يستضيف بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 عاما

في أجواء تنافسية مثيرة، انطلقت منافسات بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 عاماً على صالة نادي جامعة حلوان، بمشاركة 520 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف الأندية المصرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، أن استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير يأتي في إطار دور الجامعة في دعم الرياضة المصرية وتنمية المواهب الشابة، مضيفاً: "نحن فخورون باستضافة هذه البطولة التي تجمع نخبة من أبطال مصر الواعدين في رياضة الجودو."

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن النادي حرص على توفير كافة الإمكانيات لإنجاح البطولة، قائلاً: "قمنا بتجهيز الصالة وفقاً لأعلى المعايير الدولية لضمان خروج البطولة بالمستوى الذي يليق ينادي جامعة حلوان ومتطلبات الاتحاد المصري للجودو."

و تقام المنافسات تحت إشراف الدكتور شريف هنوهم، رئيس لجنة المسابقات، وبحضور الخبير الياباني فيزو، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، الذي يحرص على متابعة المواهب الصاعدة واكتشاف العناصر المميزة لضمها للمنتخبات الوطنية.

وتوج الأبطال السيد محمد مطيع فخر الدين، رئيس الاتحاد المصري للجودو، في ختام منافسات كل وزن، حيث تشهد البطولة منافسات قوية في مختلف الأوزان للجنسين.

يذكر أن البطولة تعد من أهم البطولات في أجندة الاتحاد المصري للجودو، حيث تمثل رافداً أساسياً للمنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة التي تمثل مستقبل اللعبة في مصر.



