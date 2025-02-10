شبانة: الزمالك طلع زيزو مسرح مع الجمهور

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك، سلمت أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للجمهور بسبب ملف التجديد.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الزمالك قرر أن طلع أحمد مصطفى زيزو، على المسرح مع الجمهور، بعد تصريحات أحمد حسام ميدو، بأن المفاوضات سيتكون بشفافية أمام الجميع".

وتابع: "أيمن ممدوح عباس، أكد أنه لا يصح منح لاعب راتب ولاعب آخر راتب أقل وهو ما سيسبب أزمات في الفريق، طيب ما ميسي كان يحصل في برشلونة على راتب أعلى من لاعبي الفريق".

وأضاف أن الجميع كان يتحدث أن ممدوح عباس هو من سيتحمل تكاليف التجديد، ولكن حديث أيمن، يؤكد أنه غير رأيه وأغلق ملف اللاعب.