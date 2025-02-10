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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس نادي غزل المحلة: تعاقدنا مع لاعب تونسي.. ونستعد لمواجهة الأهلي بقوة

غزل المحلة
غزل المحلة
رباب الهواري

قال وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، إن النادي تعاقد مع 7 لاعبين وهناك لاعب تونسي سينضم للفريق خلال اليومين المقبلين.

وأوضح رئيس غزل المحلة أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الأهلي بقوة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف خلال تصريحات هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" المحلة يمتلك لاعبين جيدين وجمهور محترم ونحتاج إلى دعمهم للوصول إلى مكانة مميزة في الدوري".

وتابع:" غزل المحلة دعم صفوفه ب7 لاعبين في انتقالات يناير وتعاقدنا مع لاعب تونسي اسمه رشاد العرفاوي لاعب الافريقي التونسي".

وواصل:" تعاقدنا مع محمد عبد المنصف لتولي تدريب حراس المرمي وهو صاحب خبرات كبيرة".

غزل المحلة وليد خليل النادي الاهلي الدورى الممتاز الدورى المصرى

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