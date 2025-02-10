رئيس نادي غزل المحلة: تعاقدنا مع لاعب تونسي.. ونستعد لمواجهة الأهلي بقوة

قال وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، إن النادي تعاقد مع 7 لاعبين وهناك لاعب تونسي سينضم للفريق خلال اليومين المقبلين.

وأوضح رئيس غزل المحلة أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الأهلي بقوة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف خلال تصريحات هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" المحلة يمتلك لاعبين جيدين وجمهور محترم ونحتاج إلى دعمهم للوصول إلى مكانة مميزة في الدوري".

وتابع:" غزل المحلة دعم صفوفه ب7 لاعبين في انتقالات يناير وتعاقدنا مع لاعب تونسي اسمه رشاد العرفاوي لاعب الافريقي التونسي".

وواصل:" تعاقدنا مع محمد عبد المنصف لتولي تدريب حراس المرمي وهو صاحب خبرات كبيرة".