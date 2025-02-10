الأرصاد تكشف السبب وراء استمرار انخفاض درجات الحرارة| وهذا موعد تحسين الجو

يشهد الطقس اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 تقلبات جوية تتراوح بين البرودة الشديدة في ساعات الليل والصباح الباكر، ودرجات حرارة مائلة للبرودة خلال النهار في العديد من المناطق.

حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ستسود حالة من الطقس المتقلب التي تشمل معظم أنحاء البلاد، مع تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين النهار والليل، وسط استقرار نسبي على بعض المناطق.

ويسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا، مع توقعات بأن تبقى درجات الحرارة منخفضة نسبيا خلال ساعات النهار. مع اقتراب الليل، يزداد الشعور بالبرودة الشديدة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يجعل الطقس شديد البرودة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وسيشهد اليوم الطقس ذاته في السواحل الشمالية، حيث سيظل الجو مائلا للبرودة في النهار، مع انخفاض درجات الحرارة ليلا، ليصبح الطقس شديد البرودة خلال الليل والصباح الباكر.

وسيكون الطقس في شمال الصعيد معتدلا خلال النهار، حيث تتمتع هذه المناطق بدرجات حرارة أفضل من المناطق الشمالية الأخرى، ولكن مع حلول المساء، ستنخفض درجات الحرارة، ويصبح الطقس شديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهو ما يميز هذه المناطق عن باقي أنحاء البلاد حيث تتراوح درجات الحرارة لتكون أكثر دفئا.

ومع ذلك، تصبح الأجواء شديدة البرودة خلال الليل وفي ساعات الصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية.

الظواهر الجوية المتوقعة

الرياح:

من المتوقع أن تشهد معظم المناطق رياحا معتدلة إلى نشطة، خاصة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الدلتا، مما قد يزيد من الإحساس بالبرودة في الأوقات الليلية.

الظروف الجوية:

من المتوقع أن يكون الجو حاليا من الأمطار بشكل عام، ولكن قد تتكاثر بعض السحب في مناطق محدودة.

ومع استمرار الأجواء الباردة هذا اليوم، تظل مصر على موعد مع طقس شتوي قاسي بعض الشيء في مناطق متعددة، لذا من المهم متابعة المستجدات الجوية والاحتياط لتجنب التعرض للبرد الشديد، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يجعلنا نشعر بالبرودة في الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، مشيرا إلى انه شهدنا بالأمس سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وكانت خفيفة على القاهرة الكبرى.

موجة برودة مستمرة

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أن درجات الحرارة خلال تلك الفترة أقل من المعدلات الطبيعية بنحور درجة مئوية، مؤكدا أن موجة البرودة مستمرة معنا خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ما بين 17 و18 درجة مئوية، ومتوقع أن تصل بنهاية هذا الأسبوع 19 درجة مئوية، وستكسر حاجز 20 درجة مئوية في بداية الأسبوع المقبل.

وسوف نرصد لكم نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة أثناء الليل وفي الساعات الباكرة من الصباح.

الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد رياحًا نشطة، خاصة على السواحل الشمالية.

توخي الحذر من التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة بين النهار والليل.

كما سوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 10 العظمى 18

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 العظمى 15

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 00 والعظمى 12

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 07 والعظمى 15

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 11 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 11 والعظمى 22