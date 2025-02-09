تحول مفاجئ .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، متضمنا بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس.

حالة الطقس غدا الاثنين في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس



وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 17 12

العاصمة الإدارية 17 11

6 أكتوبر 18 11

بنها 17 12

دمنهور 17 11

وادي النطرون 18 10

كفر الشيخ 17 11

المنصورة 17 10

الزقازيق 17 11

شبين الكوم 17 11

طنطا 18 10

دمياط 17 12

بورسعيد 17 12

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 10

العريش 16 11

رفح 16 10

رأس سدر 18 11

نخل 15 03

كاترين 12 00

الطور 19 12

طابا 15 07

شرم الشيخ 21 13

الإسكندرية 17 11

العلمين 16 11

مطروح 16 11

السلوم 16 10

سيوة 18 06

رأس غارب 21 12

الغردقة 21 12

سفاجا 21 13

مرسى علم 22 14