قدم الشيف محمد عمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة.

المقادير

كيلو دقيق

ماء حسب الحاجة

نصف كيلو سمن

ملح

بيكنج باودر

طريقة التحضير

-يعجن الدقيق والملح ويصب الماء بهدوء حتى تصبح عجينة مفككة ويتم فركها باليد بشكل دائري خفيف دون الضغط عليها حتى تصبح دوائر صغيره جدا

-يوضع ماء مغلي في حلة على النار، وفوقها مصفى، ويوضع الكسكسي في المصفاة، ويغلق بغطاء أكبر من مقاس المصفاة، ويترك

-يصب في وعاء ويفرك باليد بطريقة دائرية خفيفة وتكرر هذه العملية أكثر من مرة حتى يصبح مثل الرمل بحبات كبيرة

-في طاسة على النار، توضع السمنة ويضاف عليها الكسكسي والسكر، وتقلب جيدًا

ويتقدم حسب الرغبة بلبن أو مع شوربة