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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامسون يتألق ويسجل هدفا ليقود كاظمة للتقدم على القادسية

سامسون اكينيولا يتألق ويسجل هدفا ليقود كاظمة للتقدم على القادسية
سامسون اكينيولا يتألق ويسجل هدفا ليقود كاظمة للتقدم على القادسية
علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تألق سامسون أكينيولا مهاجم نادي الزمالك السابق في مباراة كاظمة و القادسية .


و كتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عاجل .. سامسون اكينيولا يواصل التألق ويسجل هدفا ليقود كاظمة للتقدم على القادسية في ملعبه بهدف نظيف في الدوري الكويتي

واضاف :"سامسون في المباراة السابقة سجل هدفين وصنع هدفين وقاد كاظمه لفوز كبير على التضامن برباعية".

يدخل نادي القادسية هذه المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات، تعادل في 2، وخسر 4، وسجل 19 هدفاً بينما استقبلت شباكه 15 هدفاً.

أما نادي كاظمة فيتواجد في المركز السابع برصيد 14 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات، تعادل في 2، وخسر 7، وسجل 15 هدفاً واستقبل 20 هدفاً.

خالد طلعت القادسية سامسون أكينيولا كاظمة

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