الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجه فاركو بالدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في الإسكندرية استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران اليوم، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

وركز جروس وجهازه المعاون على بعض الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا للقاء المرتقب أمام فاركو، وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعدادًا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.