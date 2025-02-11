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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ستيم حظر الإعلانات الإجبارية في الألعاب.. قواعد جديدة لحماية تجربة اللاعبين

Steam
Steam
احمد الشريف

أعلنت شركة فالف (Valve) عن تغييرات جديدة في سياسات متجر ستيم (Steam) تمنع المطورين من إجبار اللاعبين على مشاهدة الإعلانات داخل الألعاب، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وحماية بيئة الألعاب من الإعلانات المزعجة.

 ما الجديد في سياسات ستيم؟

وفقًا للقواعد الجديدة التي تم نشرها رسميًا على موقع ستيم ، والتي تم رصدها لأول مرة عبر موقع Gaming on Linux، فإن الإعلانات المتداخلة مع أسلوب اللعب أصبحت محظورة تمامًا. 

ومع ذلك، لا تزال الترويج المتبادل للمنتجات وظهور العلامات التجارية مسموحًا به، بشرط ألا يؤثر على تجربة اللاعب.

 الإعلانات القسرية أصبحت خارج اللعبة

 حظر الإعلانات الإلزامية التي تمنع اللاعبين من مواصلة اللعب حتى يشاهدوا إعلانًا.

 حظر المكافآت مقابل مشاهدة الإعلانات، مثل الحصول على عملة داخل اللعبة أو عناصر إضافية.

 حظر الألعاب التي تعتمد على الإعلانات كنموذج ربحي أساسي، أي الألعاب التي تجبر اللاعبين على مشاهدة الإعلانات للعب.

 ماذا تقول فالف عن القواعد الجديدة؟

يجب ألا يستخدم المطورون الإعلانات المدفوعة كنموذج تجاري داخل ألعابهم، مثل إجبار اللاعبين على مشاهدة الإعلانات للعب أو قفل عناصر اللعب خلف الإعلانات.

 ما البدائل المتاحة للمطورين؟

إذا كان النموذج التجاري للعبة يعتمد على الإعلانات في منصات أخرى، فإن ستيم يطالب المطورين بإزالة هذه العناصر قبل نشر اللعبة.

 وبدلًا من ذلك، يمكن للمطورين ، التحول إلى نموذج الشراء المباشر (Paid App)، حيث يدفع اللاعبون مبلغًا ثابتًا لشراء اللعبة.

 استخدام نموذج اللعب المجاني (Free to Play) مع مشتريات داخلية (Microtransactions) أو محتوى إضافي مدفوع (DLC).

 تأثير هذه القرارات على ألعاب ستيم؟

رغم أن هذا النوع من الممارسات منتشر أكثر في ألعاب الموبايل، إلا أن فالف رأت أنه من الضروري وضع حدود واضحة لما هو مسموح به على منصتها.

 كما أكدت أن المطورين لن يكونوا قادرين على فرض رسوم على المطورين الآخرين مقابل الوصول إلى ميزات ستيم مثل، صفحات العروض الخاصة (Sale Pages)، حزم الألعاب (Bundles)، الواجهات الرئيسية (Storefronts)، صفحات الامتيازات (Franchise Pages)

 ميزة جديدة: تنبيه اللاعبين بشأن تحديثات الألعاب قيد "الوصول المبكر"

إلى جانب هذه القوانين الجديدة، أضافت فالف ميزة جديدة بهدوء على ستيم، تُظهر للمستخدمين مدة انقطاع تحديثات الألعاب التي لا تزال في مرحلة "الوصول المبكر"، مما يساعد اللاعبين على اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا.

 ختامًا
هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تنظيف بيئة الألعاب على ستيم، وضمان حصول اللاعبين على تجربة خالية من الإعلانات المزعجة، مع تعزيز الشفافية حول تحديثات الألعاب المبكرة.

 يبدو أن فالف تضع معايير جديدة للحفاظ على جودة المحتوى في أكبر منصة ألعاب رقمية في العالم. 

الألعاب Steam Gaming

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