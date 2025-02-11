اليوم.. استكمال محاكمة سائق اعتـ.دى على موظفة داخل سيارة

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسات محاكمة سائق نقل ذكي في واقعة اتهامه بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، أثناء استقلالها السيارة رفقة السائق.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم يعمل سائقا تعدى على المجني عليها، أثناء استقلالها السيارة معه في منتصف ديسمبر 2024.

المجني عليها في أقوالها أمام النيابة قالت إنها استقلت سيارة سائق نقل ذكي من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار، ليتم القبض عليه، وإحالته للمحاكمة.