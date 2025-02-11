عمرو أديب: اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل يقترب من الانهيار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اتفاق الهدنة بين الأطراف المعنية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد انهار بشكل تام، مشيرًا إلى أن حركة حماس أكدت عدم تنفيذ أي من البنود المتفق عليها في الاتفاق.

وأوضح أديب، خلال برنامجه، أن حماس قالت صراحة إنه لم يتم الوفاء بأي من الوعود التي كانت قد قدمت في الاتفاق.

وأعرب أديب عن استيائه من الوضع الحالي قائلاً: "أنتم ترجعون الناس إلى مرحلة اليأس القاتل ولقد أصبح أقصى أحلامهم الآن هو أن يعذبوا في هدوء.

و لم يطلبوا شيئًا سوى أن يترَكوا ليعيشوا بسلام، فقط طلبوا أن يختبروا بعض الهدوء في ظل الظروف القاسية."

وأشار إلى أن الخيام والمعدات الطبية التي كانت من المفترض أن تصل إلى غزة لم تصل في الوقت المحدد، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في المنطقة.

وأضاف أن هذا الوضع يعيد الفلسطينيين إلى نقطة الصفر ويزيد من معاناتهم المستمرة.

وأكد أديب أن الوضع الآن قد يعود مجددًا إلى ما كان عليه في السابق، حيث كانت العودة للمقاومة هي الحل الوحيد لدى الكثير من الفلسطينيين، في ظل ما يرونه من فشل مستمر في إيجاد حل يعيد لهم حقوقهم وحرياتهم.

وشدد عمرو أديب على أن الأوضاع باتت أكثر تعقيدًا، معتبرا أن هذا التراجع في الهدنة يضع الوضع الفلسطيني في حالة من التوتر والصراع المستمر، بينما تعود حماس إلى حمل السلاح في مواجهة استمرار الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.