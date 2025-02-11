شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم، الثلاثاء 11 فبراير 2025، بعض التغيرات الطفيفة في مختلف الأنواع، وتأتي هذه التغيرات في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على حركة السوق.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

فيما يخص الحديد الاستثماري، فقد بلغ متوسط السعر 37832.3 جنيه للطن، مع أدنى سعر مسجل في هذه الفترة بنفس القيمة وأعلى سعر بنفس القيمة أيضًا. قيمة التغير لهذا النوع من الحديد بلغت -12.52 جنيه، بمعدل تغير طفيف قدره 0.03%.

سعر حديد عز اليوم

أما حديد عز، فقد بلغ متوسط سعر الطن 39665.5 جنيه، وهو ما يعكس انخفاضًا بقيمة -108.79 جنيه بنسبة تغير قدرها 0.27%. وسجل أدنى سعر للطن في هذه الفترة نفس القيمة، وأعلى سعر بنفس القيمة أيضًا.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

بالنسبة للأسمنت الرمادي، فقد بلغ متوسط السعر 3065.58 جنيه للطن، مع انخفاض بقيمة -26.16 جنيه، ومعدل تغير قدره 0.85%. وقد سجل أدنى سعر للطن في هذه الفترة نفس القيمة، وأعلى سعر بنفس القيمة أيضًا.

تستمر هذه التغيرات في أسعار الحديد في مصر في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مما يبرز أهمية متابعة السوق بشكل مستمر لضمان الاستفادة من أفضل الأسعار. ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.