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"ركزي في مشاهدكِ".. صابرين تعلق على أداء هنا الزاهد في "إقامة جبرية"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"ركزي في مشاهدكِ".. صابرين تعلق على أداء هنا الزاهد في "إقامة جبرية"

صابرين
صابرين
هاني حسين

أشادت الفنانة صابرين بدور النجمة هنا الزاهد في شخصية "سلمى" بمسلسل "إقامة جبرية"، قائلة "من أول يوم رأيتها، أخبرتها أن هذا الدور سيكون علامة فارقة في حياتها، وقلت لها: خذي بالك من كل مشهد".

وأضافت "أنا أحب هنا جدًا كممثلة، وشاهدت لها دورًا في مسلسل "أبو جبل"، ووجدتها ممثلة موهوبة، بداخلها شيء مميز".

وخلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، كشفت عن نصائحها لهنا الزاهد قبل أداء شخصية "سلمى"، قائلة:"قلت لها: هنا، أنتِ موهوبة، ركزي في مشاهدكِ ودوركِ، لأنه مختلف تمامًا عن كل ما قدمتيه من قبل."

وتابعت "رغم أنها كانت تمر ببعض الظروف، إلا أنها كانت مجتهدة جدًا في كواليس العمل، تناقشني في كل مشهد، وتسألني: "هل هذا جيد أم أعيده؟"، وكنت أشجعها وأقول لها: كمّلي".

وعن سر ملامحها في دور الدكتورة عايدة، من حيث لون شعرها الأشقر، وملابسها، والشخص المسؤول عن اختيار الإطلالة، كشفت صابرين أن المخرج أحمد سمير فرج والاستيالست هما من حددا الشكل النهائي للشخصية.

وأوضحت أن هنا الزاهد أعجبت كثيرًا بإطلالة الشخصية، وعلّقت مازحة:"كانت تمازحني وتقول لي: إيه الحلاوة دي؟ إيه شكل "باربي" ده؟ لأنها لم تكن قادرة على اعتماد نفس الإطلالة في شخصية "سلمى"."

وأردفت "اخترنا هذا "اللوك" لأن شخصية الدكتورة عايدة راقية جدًا، تنتمي لعائلة محترمة و"كلاس"، ولذلك كان لابد أن يتناسب مظهرها مع طبيعة الشخصية والمكان الذي تعيش فيه داخل أحداث المسلسل."

صابرين لميس الحديدي اخبار التوك شو الفن إقامة جبرية

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