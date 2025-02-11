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تناوبوا الاعتداء عليهما.. التحقيق مع 5 شباب اختطفوا فتاتين بالهرم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تناوبوا الاعتداء عليهما.. التحقيق مع 5 شباب اختطفوا فتاتين بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

بدأت نيابة الهرم التحقيق مع 5 متهمين تناوبوا الاعتداء على فتاتين أجنبيتين أعلى سطح عقار بمنطقة الهرم بعد اختطافهما من توك توك. 

وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين بعد عدة ساعات من البحث عنهم من خلال الأوصاف التي أدلت بها الفتاتان والتحريات وجمع المعلومات. 

كانت شهدت منطقة الهرم جريمة بشعة بعد اختطاف ٥ شباب مسلحين لفتاتين من توك توك فجرا واقتيادهما أعلى سطح عقار والاعتداء عليهما جسديا.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بإبلاغ فتاتين بتعرضهما للاختطاف والاعتداء الجسدي من ٥ شباب بمنطقة الهرم، وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ لبيان ملابساته.

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى أن الفتاتين المجني عليهما تحملان جنسية دولة أفريقية قريبتان وإحداهما قاصر، كانتا تستقلان توك توك الساعة الثالثة فجرا برفقة شقيق إحداهما للعودة إلى المنزل، اعترض طريقهم توك توك آخر ونزل منه ٥ أشخاص تعدوا بالضرب على شقيقهما ففر هاربا تاركا الفتاتين.

أضافت التحريات برئاسة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة  العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم، أن المتهمين اصطحبوا الفتاتين أعلى سطح عقار وتناوبوا الاعتداء عليهما تحت تهديد السلاح، متسببين في فقدان القاصر عذريتها ثم تركوهما وفروا هاربين.

توجهت الفتاتان إلى قسم الشرطة وأبلغتا بالواقعة، وقدما وصفا للمتهمين وتجري مباحث الجيزة فحصا للواقعة.

الهرم قسم شرطة الهرم الاعتداء عليهما تناوبوا الاعتداء على فتاتين

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