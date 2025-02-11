فواكه ترفع الهيموجلوبين وتقضى على الأنيميا.. أهمها رقم 4

الأنيميا أو فقر الدم، هي حالة مرضية تحدث نتيجة انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو مستويات الهيموجلوبين في الدم، ما يقلل من قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى الأنسجة. وتعتبر الأنيميا مشكلة شائعة يمكن أن تتراوح شدتها من خفيفة إلى شديدة.

فقر الدم (الأنيميا) يمكن أن يعالج من خلال تناول أطعمة غنية بالحديد والفيتامينات التي تعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفواكه التى تساعد على القضاء على الانيميا وفقا لموقع time india.



فواكه تساعد على رفع الهيمجلوبين والقضاء على الانيميا..

1-الرمان:

يحتوي الرمان على حمض الأسكوربيك الذي يعزز من نسبة الحديد في الجسم وينظم تعداد خلايا الدم، بالإضافة إلى زيادة الهيموجلوبين.



2- الموز

وهو من الفواكه الغنية بالحديد، التي تساعد في تنظيم إنتاج الهيموجلوبين في الدم، كما يحتوي على حمض الفوليك الذي يعد مصدر رئيسي لإنتاج كرات الدم الحمراء.



3-التفاح

هناك قول شائع بأن تناول تفاحة واحدة يوميًا يغنيك عن زيارة الطبيب، وذلك لأنه مصدر غني بالحديد وغيره من العناصر الغذائية التي تساعد في تنظيم إنتاج الهيموجلوبين في الدم، ويفضل تناوله دون تقشيره للاستفادة من كافة فوائده.



4- الفواكه المجففة

تعتبر الفواكه المجففة مثل الزبيب والبلح والمشمش المجفف عناصر غنية بالحديد والألياف والفيتامينات، والتي يمكن تناولها كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.



5. الفواكه الغنية بفيتامين سي

تساهم الفواكه الغنية بـ فيتامين سي مثل الفراولة والموز والبرتقال في امتصاص الحديد من الأطعمة والمكملات الغذائية التي يتم تناولها، وذلك لأن تناول العناصر الغنية بالحديد دون دمجها مع فيتامين سي يحسن من إنتاج الهيموجلوبين فقط وليس امتصاص الحديد، لذك يفضل الجمع بين العنصرين لتحقيق أفضل استفادة.