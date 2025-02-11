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تطبيق ديب سيك للذكاء الاصطناعي يشعل التنافس بين الصين وأمريكا.. ما القصة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيق ديب سيك للذكاء الاصطناعي يشعل التنافس بين الصين وأمريكا.. ما القصة؟

منصة Deep Seek
منصة Deep Seek
لمياء الياسين

أحدث إطلاق تطبيق Deep Seek  الكثير من الجدل وذلك في ساحة الحرب التكنولوجية العالمية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تواجه الأسواق التكنولوجية الأمريكية للعديد من الأزمات الكبرى والكثير من الخسائر الأقتصادية الفادحة وذلك بعد ظهور التطبيق، كما فقدت العديد من الشركات التكنولوجية الكبرى لمئات المليارات من قيمتها السوقية

من جانبه تصدر تطبيق Deep Seek لقائمة تنزيلات التطبيقات وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة  فهو ليس مجرد تطبيق ذكاء اصطناعي فقط بل يوجد العديد من المخاوف الكبيرة وذلك بشأن البيانات الشخصية لبعض المستهلكين وذلك فضلًا على المخاوف الأمريكية بشأن قيام الصين بالسيطرة على التطبيق مما يشكل تهديدًا كبيرًا للبلاد

في السياق نفسه تشير التقارير إلى أن تطبيق Deep Seek يمكن أن يشارك العديد من المعلومات الشخصية للمستهلكين مثل عناوين IP والعناوين البريدية.

Deep Seek

كيف يعمل ديب سيك Deepseek؟

على الجانب الآخر يستخدم تطبيق Deepseek لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة العديد من اللغات الطبيعية وذلك لتمكين المستخدمين من إمكانية العثور على العديد من المعلومات من العديد من المصادر الغير متاحة بسهولة وذلك من خلال بعض محركات البحث التقليدية، يقدم تطبيق Deep Seek واجهة سهلة الاستخدام تمكن المستخدم من القيام بإدخال العديد من الأستفسارات المعقدة، ثم يقوم بعرض النتائج من المواقع والبيانات التي قد تكون مخفية أو متاحة فقط لأغراض محدودة.

وتعد من أبرز ميزات التطبيق قدرته على القيام بتصنيف البيانات وفقا للموضوع، مما يسهل على المستخدمين إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة من العديد من المصادر المتعددة في وقت واحد. كما يحتوي التطبيق على أدوات متقدمة لتحليل البيانات بشكل سريع وفعال.

 

تأثير تطبيق Deep Seek على الأسواق التكنولوجية 

من جانبها شهدت وول ستريت انخفاضا كبيرا في بيع أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي بسبب بزوغ تطبيق Deep Seek والذي قد تمكن من التفوق على نموذج OPENAI ونجح بالفعل في تطوير نموذج اصطناعي بتكلفة تكاد تكون أقل من الشركات المنافسة.

أما عن تكلفة النسخة الأولية من نموذج Deep Seek قيمة 6 ملايين دولار ما أثار المخاوف الكثيرة من إمكانية القيام بإعداد بعض النماذج الكبرى للذكاء الاصطناعي وذلك باستثمار منخفض مقارنة باستثمارات الشركات التكنولوجية الكبرى والتي تبدأ من 100 مليون إلى مليار دولار

البيانات الشخصية منصة Deep Seek الأسواق التكنولوجية الأسواق التكنولوجية الأمريكية Deep Seek العناوين البريدية

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