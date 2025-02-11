قرعة سكن مصر 2025.. إعلان الفائزين وخطوات استلام الوحدات

أجرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، القرعة العلنية لتحديد أسماء الفائزين في وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروع "سكن مصر"، وذلك للمتقدمين للحجز خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.



إعلان الفائزين بمشروع “سكن مصر”

وشملت القرعة مدن العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسط متابعة مكثفة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن المشروعات السكنية المدعومة من الدولة.

وأعلنت الوزارة عن نتائج القرعة فور انتهائها، حيث تم نشر الكشوف الرسمية بأسماء الفائزين، متضمنة تفاصيل العمارات والأدوار المتاحة ضمن المشروع، مع توفير وسائل إلكترونية متعددة للاستعلام عن النتائج بسهولة.

ووفرت وزارة الإسكان آلية إلكترونية مبسطة للاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة "سكن مصر"، حيث يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي لمشروع "مسكن"، واختيار المشروع السكني الذي تم الحجز فيه، ثم تحديد الفئة المستهدفة سواء "ذوي الهمم" أو "السادة العملاء"، ومن ثم الضغط على الرابط الخاص بنتائج القرعة وتحميل الكشوفات.

كما يمكن متابعة النتائج عبر القنوات الرسمية لهيئة المجتمعات العمرانية على يوتيوب، إضافة إلى الصفحة الرسمية للمشروع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن جميع النتائج ستكون متاحة عبر البث المباشر للقرعة على يوتيوب، وأنه قد يحدث تأخير بسيط في رفع الملفات، ولكن يمكن للمتقدمين متابعة المستجدات عبر المصادر الرسمية.

وأعلنت وزارة الإسكان عن مواعيد القرعات العلنية لمشروعات الإسكان المختلفة خلال شهر فبراير 2025.

وفي 11 فبراير سيتم إجراء القرعة الخاصة بوحدات "سكن مصر" وقطع الأراضي المتوسطة في مدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة.

وفي 16 فبراير ستُجرى قرعة قطع الأراضي المميزة في العاشر من رمضان وأسوان الجديدة، بالإضافة إلى الأراضي المتوسطة بمدينة بدر.

وفي 17 فبراير سيتم إجراء قرعة وحدات "دار مصر" بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب وحدات الإسكان المتميز بمدينة بدر، والأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة.

وفي 18 فبراير ستُجرى القرعة لوحدات "روضة العبور"، وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة العبور، بالإضافة إلى وحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة.

أما في 19 فبراير فسيتم إجراء قرعة وحدات "سكن مصر" بمدينة غرب أسيوط "ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة في مدن قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، ملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة.

وفي 20 فبراير سيتم إجراء القرعة الخاصة بالأراضي المميزة بمدينة السادات، بينما في 24 فبراير ستُجرى قرعة وحدات "جنة" وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر في استاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي).

وفي 25 فبراير سيتم إجراء قرعة وحدات "جنة" بمدينة القاهرة الجديدة، بينما ستُجرى في 26 فبراير قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة.

استكمال الإجراءات

وأكدت الوزارة أن جميع القرعات ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيُسمح بحضور المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات الحجز فقط، مع بث مباشر للأحداث عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما سيتم استبعاد المتقدمين المخالفين لشروط الحجز وفقًا لضوابط كراسة الشروط.

بعد إعلان أسماء الفائزين بوحدات "سكن مصر"، أوضحت الوزارة الخطوات المقبلة لاستكمال إجراءات التعاقد واستلام الوحدات، حيث سيُطلب من الفائزين توقيع عقود الوحدات في المكاتب المخصصة داخل المدن الجديدة، مع سداد باقي المستحقات وفقًا للجدول الزمني المحدد في كراسة الشروط.

وبعد ذلك، سيتم استخراج التراخيص واستكمال إجراءات التسجيل العقاري لضمان الملكية القانونية للوحدات.

وأخيرًا، ستتم عمليات تسليم الوحدات وفقًا للجداول الزمنية المعلنة من قبل الهيئة الهندسية، مع التأكيد على ضرورة استلام الفائزين للوحدات خلال المهلة المحددة، وإلا سيتم فرض غرامات تأخير.

شددت وزارة الإسكان على التزامها الكامل بالشفافية في إجراء القرعات، مع اتخاذ إجراءات لضمان العدالة في التوزيع.

كما أكدت أن جميع الإجراءات تُنفذ بحضور ممثلين عن الجهات الرقابية، ومندوبي الجهات المختصة لضمان نزاهة عملية التوزيع.