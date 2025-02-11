أصبحت نسخة من منى زكي.. 10 صور لـ لي لي أحمد حلمي بعد ظهورها الأخير

خطفت لي لي أحمد حلمي الأنظار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن ظهرت فى فيديو يكشف عن مهاراتها الشديدة في الرسم.

وتمكن الفيديو من تحقيق إنتشار واسع عبر مواقع السوشيال ميديا، وهو ما جعل “ لي لي ” تتصدر مؤشرات البحث، خاصة وأن البعض أكد أن أصبحت تشبه والدتها الفنانة مني زكي بشكل ملحوظ، مؤكدين أنها أصبحت نسخة منها .

وجاء الفيديو الذي نشرته لي لي أحمد حلمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي تتحدث عن مشروعها الجديد في الرسم على الملابس التي بدأت فيه منذ عدة سنوات

قدمت لي لي نفسها في الفيديو التي نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلة: "أنا لي لي حلمي، فنانة من مصر، عمري 21 عاما، بدأت مشروعي الخاص كوسيلة للتعبير عن حبي للفن والموضة معًا، حيث أقوم بالرسم على الملابس وأعرض أعمالي الفنية من خلالها

كما كشفت عن تفاصيل يومها الفني، موضحة كيفية اختيار الألوان والتقنيات التي تستخدمها في رسمها، وأكدت أن هذا المشروع يمثل وسيلتها للتعبير عن ذاتها وإبداعها.