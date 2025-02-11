في استجابة من محافظ أسوان.. افتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو

فى إستجابة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرغبة أهالى مركز ومدينة دراو ، فقد أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة لإفتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو ، وهو ما لاقى إشادة من الأهالى لتسهيل المشقة والأعباء المالية فى التنقل والسفر إلى المدن المجاورة لتلقى هذه الخدمة الهامة .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم التعامل الفورى مع أى مطالب جماهيرية ، ويتم العمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة من أجل تخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين .

وأوضح المحافظ بأنه بالتوازى مع ذلك جارى التجهيز لإفتتاح مكتب خدمة " مشورة ما قبل الزواج " لخدمة أهالى غرب دراو مثل بنبان والمنصورية وفارس وغيرها من القرى الأخرى .

هذا وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان واصلت مديرية الطرق جهودها لإستكمال خطة الرصف للعام الحالى 2024/2025 من خلال تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع والميادين الداخلية والرئيسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وفى هذا الإطار أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بأنه وفقاً لتوجيهات محافظ أسوان يتم إستكمال سلسلة الأعمال بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 70 % .

ولفت إلى أنه جارى الإنتهاء من رصف طريق حاجر البلاليص بقرية الغنيمية بمركز إدفو بطول 3 كم حيث يتم تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، وبالتعاون مع الجهات المعنية .

هذا وعقب قيام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمستشفى السباعية المركزى ، والتى تم الإنتهاء من إنشاؤها على مساحة 11 ألف و 100 م2 ، ومكونة من 4 أدوار ، وتكلفت نحو 482 مليون جنيه للأعمال الإنشائية ، وتضم 69 سرير للعناية والإقامة والأطفال المبتسرين .