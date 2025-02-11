بمشاركة 107 لاعبين.. انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوى في 15 فبراير

تنطلق يوم 15 فبراير الحالي بطولة الجمهورية لألعاب القوى لفئة الشلل الدماغي، بمشاركة 107 لاعبين يمثلون 19 هيئة رياضية، ضمن بطولات الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد آدم.

تقام مسابقات العدو والوثب داخل نادي النصر، بينما يستضيف الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مسابقات الرمي، في إطار تنظيم احترافي يهدف إلى تقديم مستوى تنافسي قوي بين اللاعبين.

في هذا السياق، صرّح أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، قائلًا: "نسعى من خلال هذه البطولة إلى تطوير مستوى اللاعبين وإعدادهم للمنافسات المحلية والدولية، ونتطلع إلى اكتشاف مواهب جديدة قادرة على تحقيق إنجازات مشرفة لمصر في ألعاب القوى."

وأضاف أن البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتعزيز رياضة ألعاب القوى، من خلال توفير بيئة تنافسية تساعد اللاعبين على تحسين أدائهم واكتساب خبرات جديدة.