ننشر أمر إحالة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة

قررت جهات التحقيق، إحالة التيك توكر كروان مشاكل بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة 12 فبراير لنظر أولى جلسات المحاكمة.

تفاصيل الواقعة..

وجاء في أمر إحالة، التيك توكر كروان مشاكل للمحاكمة، حيث إنه في تاريخ سابق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها بأن أسند إليها الألفاظ المبينة تفصيلا بالأوراق التي تضمنت خدشا للشرف والحياء، وكان ذلك عن طريق التليفون عبر تطبيق الواتس آب على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قذف المجني عليها بأن أسند إليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق تفصيلا التي تضمنت أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقارها عند أهل وطنها، وكان ذلك عن طريق التليفون عبر تطبيق الواتس آب على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيانه الأفعال المبينة بالاتهام السابق عبر تطبيق الواتس آب على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أرسل رسائل محل الاتهامات السابقة، ونشر مقطع مرئي على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مشتملا على عبارات خادشة للشرف والحياء.