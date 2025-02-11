أبو العينين: تكامل منظومة الموانئ البحرية والبرية واللوجستية يسهم في خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية الربط بين الموانئ البحرية والبرية واللوجستية، مشيرًا إلى أن تكامل هذه المنظومة يسهم في خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشاد "أبو العينين" بالرؤية المستقبلية للمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والتي تربط بين مختلف الأفكار اللوجستية لتسويق مصر ورسم خريطة صناعية شاملة، ما يعزز سلاسة الإمداد والتصنيع المحلي.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى مشاركته في مؤتمر حديث بمشاركة المهندس كامل الوزير، حيث تناولا الحديث عن الحروب التجارية والاقتصادية في المنطقة، ودور مصر المحوري ـ في هذا الصدد ـ في جذب الاستثمارات العالمية، من خلال إنشاء مدن صناعية جديدة ومتخصصة بالتعاون مع الدول الكبرى، وإمكانية إنشاء تلك المدن بأسماء المدن.

ونوّه وكيل مجلس النواب، بأنه عند سؤاله للوزير، وجد لديه أفكارًا مبتكرة وغير تقليدية، تتضمن تسويق مشروعات عملاقة لا تقل أهمية عن التي تم إنشاؤها وتزيد من القيمة المضافة، وتبعث برسائل إيجابية لسوق الاستثمار حول توطين الصناعة وجعل مصر مركزًا إقليميًا صناعيًا حديثًا.