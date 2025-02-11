إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في بالغردقة

نفذ حي شمال الغردقة، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بتقسيم العرب في شارع السلام أسفل الخزان، ضمن الموجة 25 لاسترداد الأراضي المتعدّى عليها، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وأكد اللواء محمد سليم، رئيس الحي، أن الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدٍ على مساحة 1200 متر مربع، تمثّلت في أسوار غير مسقوفة وغير مأهولة بالسكان من الطوب الأبيض، مشددًا على استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع التأكيد على عدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف، والتعامل معها بحزم وفقًا للقانون.