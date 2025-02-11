مركز القدس: حكومة الاحتلال تراوغ وتريد تنفيذ فكرة ترامب بتهجير الفلسطينيين

كشف الدكتور أحمد رفيق رئيس مركز القدس للدراسات، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة واتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور أحمد رفيق رئيس مركز القدس للدراسات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع في غاية السوء، متابعا أن هناك قتل للشعب الفلسطيني رغم قرار وقف إطلاق النار.

وتابع الدكتور أحمد رفيق رئيس مركز القدس للدراسات، أن التصريحات المشتعلة تعيد الأمور لمربع في غاية السوء وحكومة الاحتلال تراوغ وتريد تنفيذ فكرة رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.