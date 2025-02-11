أشرف عبدالباقي يحيي ذكرى وفاة علاء ولي الدين: “كان سندي ومحدش زيه”

أحيا الفنان أشرف عبدالباقي الذكرى الـ 22 لرحيل صديقه المقرب الفنان علاء ولي الدين، مستذكرًا علاقتهما القوية التي استمرت حتى بعد رحيله.

ونشر عبدالباقي عبر حسابه على “إنستجرام” صورة تجمعه بالراحل، وعلق عليها: “صاحبي اللي كنت مسنود عليه (حرفيًا)، اتوفى زي النهاردة من 22 سنة، ولغاية النهاردة وبرغم إني عندي أصحاب كتير، لكن ماحدش زي علاء، ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب.”

وتحدث عبدالباقي عن علاقته بـ ولي الدين، خلال ظهوره في برنامج Sold Out مع الإعلامي محمود سعد، مشيرًا إلى أنه كان صديقه الأقرب الذي لا يمر يوم دون أن يتحدث معه. وقال: “كنت بتكلم مع علاء براحتي جدًا، ومينفعش يعدي يوم من غير ما نتكلم.”

وأضاف أن علاء ولي الدين كان بمثابة الرابط الذي يجمع الأصدقاء في الوسط الفني، لافتًا إلى أن الكثير من أصدقائه الذين عرفهم من خلاله، لم يلتقِ بهم بنفس التكرار بعد وفاته.

واختتم حديثه قائلًا: “علاء كان مجمعنا كلنا، وكان بيلم كل أصحابنا، فهو كان الشخص والمكان في نفس الوقت.”

واحد من الناس

وقال أشرف عبد الباقي، خلال لقاء له لبرنامج "واحد من الناس"، عبر فضائية "الحياة"، أن نجاحه لا يقتصر على كونه أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، بل يمتد إلى إسهاماته في تقديم نجوم الكوميديا الجدد إلى الساحة الفنية.

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي، أنه فخور بدور مدرسة الفن التي شارك في تأسيسها، حيث أصبح العديد من الوجوه الكوميدية البارزة اليوم من خريجي تجربته المسرحية.