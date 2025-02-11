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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام فعاليات هاكاثون التعليم الذكي بجامعة بنها

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه في إطار حرص الجامعات المصرية على تشجيع الابتكار وتعزيز دور الشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد اليوم فعاليات ختام هاكاثون "التعليم الذكي" الذي نظمته جامعة بنها، تحت شعار "تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل مصر الرقمي "،وذلك بحضور كل من الدكتور شريف السيد كشك مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، والدكتورة أمل نصر الدين مدير برامج رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق انه جاء هذا الحدث ليُسهم في تعزيز مفهوم التعليم الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير العملية التعليمية، وقد شهدت المسابقة تنافسًا قويًا بين ٢١٤ فريقًا يمثلون ٥٧ جامعة حكومية، وأهلية، وخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية؛ تأهل منها ٣٥ فريقاً يمثلون ٢٥ جامعة حكومية، وأهلية، وخاصة، وتم تخصيص جوائز مالية تصل إلى نحو 280 ألف جنيه للمراكز الثلاثة الأولى.

واشار الي انه شاركت جامعة الزقازيق بفريقين تحت إشراف كل من: الدكتور محمد السيد لطفي المدرس بقسم هندسة القوى والآلات الكهربائية؛ والدكتور محمد فتحي نوح استشاري جراحة العظام بالجامعة؛ شارك الفريق الأول بمشروع "Knowva" وضم خمسة طلاب هم؛ علي عبدالعزيز زغلول، وحسام الشربينى عثمان، وأحمد الشربيني عثمان، وخالد محمود سعيد، وآية محمود عبدالله ؛ بينما شارك الفريق الثاني بمشروع "Little Miramed وضم طالبتين هما: سما محمد فتحي، وشهد محمد فتحي، وحصدت الجامعة جائزتين؛ المركز الأول في المسار الثالث " أدوات التعليم المرنة" بعد منافسة ٣١ فريقاً ؛ والمركز الثاني بالمسار  الرابع " منصات تعلم اللغات" بعد منافسة قوية مع الجامعة المصرية الصينية.

أعرب رئيس جامعة الزقازيق عن تقديره لهذا الإنجاز الذي حققه فريق الجامعة من طلاب كليتي الهندسة والطب؛ كما قدم شكره وتقديره للمشرفين ولأعضاء الفريق وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز ؛ متمنياً تحقيق المزيد من المراكز المتقدمة في كافة المسابقات والفعاليات؛ موضحاً أهمية الهاكاثون ودوره الهادف نحو الابتكار والريادة ومواكبة تحديات العصر، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية في نشر ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب المصري.

في السياق ذاته، عبر طلاب جامعة الزقازيق المشاركين عن تقديرهم لهذه الفعالية، مؤكدين أنها كانت تجربة تعليمية غنية؛ سمحت لهم بإبراز مهاراتهم؛ معربين عن رغبتهم في المشاركة في مثل هذه الفعاليات المستقبلية لتعزيز مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

الشرقية جامعة الزقازيق رئيس جامعة الزقازيق

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