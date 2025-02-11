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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: مصر تعتبر أن أمن الخليج العربي خط أحمر

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

شددت الإعلامية بسمة وهبة، على أن مصر تعتبر أن أمن الخليج العربي خط أحمر "مسافة السكة"، لافتةً، إلى أن الدول العربية أصدرت بيانات داعمة للسعودية ورافضة لتصريحات نتنياهو وتصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.

وأضافت خلال برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”: “العرب مع بعضهم مثل السلسلة حلقة تمسك، والأحداث الأخيرة فى غزة بينت حجم التماسك فى تلك السلسلة لدرجة أنه العالم الغربي لم يكن متوقع أن يرى هذا التماسك”.

وتابعت: “مصر والأردن هم متصدري المشهد، وكان الكلام كله موجه لإسرائيل، ومصر لأن غزة على حدودنا وأمريكا عندما قالت أنها تريد تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، ولكن العرب أثبتوا أنهم على قلب رجل واحد”.


 

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