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حرائق باتاجونيا في الأرجنتين مستمرة منذ 12 يوما.. والسلطات تكافح لإخمادها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حرائق باتاجونيا في الأرجنتين مستمرة منذ 12 يوما.. والسلطات تكافح لإخمادها

حرائق
حرائق
محمود محسن

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، مواصلة رجال الإطفاء والمتطوعون جهودهم في مكافحة حرائق باتاجونيا المستعرة في الأرجنتين منذ 12 يوما، والتي أدت إلى مقتل شخص وتدمير عشرات المنازل، إضافة إلى التهام أكثر من 3000 هكتار من الغابات في منطقة محمية قرب مدينة إل بولسون السياحية.

وتستمر النيران في التقدم نحو المدينة، مدفوعة برياح قوية وطقس جاف يضرب المنطقة منذ أيام.

ورغم هطول القليل من الأمطار ليلة الأحد، مما أعطى السكان المحليين والسلطات بعض الوقت للراحة، إلا أن ذلك لم يكن له تأثير كبير على شدة الحرائق.

وأمرت السلطات بإخلاء بعض الأحياء السكنية، حيث تحيط الغابات المشتعلة بمعظم المنازل الواقعة في مسار النيران.

حرائق الأرجنتين الغابات السلطات دينة إل بولسون

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