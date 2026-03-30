بعد الأحداث العالمية.. تفاصيل تحديث أسعار سيارات سيتروين 2026

أُعلنت أحدث قائمة سعرية لطرازات سيتروين، وفقًا للأسعار الصادرة بتاريخ 29 مارس 2026، والتي شملت موديلات 2026 بعدد من الفئات المختلفة.

وجاءت أسعار سيتروين C4X – SKD موديل 2026 عند مستوى 1,250,000 جنيه لفئة Feel، بينما سجلت فئة Shine نحو 1,395,000 جنيه.

أما طراز New C4 FL موديل 2026 بفئة Shine، فلم يتم الإعلان عن سعره حتى الآن، حيث أدرج بالقائمة دون تحديد قيمة رسمية.

وسجلت سيتروين C5 Aircross موديل 2026 سعر 1,710,000 جنيه لفئة Shine Entry، فيما بلغت فئة Shine نحو 1,850,000 جنيه.

وأشارت القائمة إلى أن جميع الطرازات تأتي بضمان يمتد إلى 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، أيهما أقرب.

وتُطرح هذه الطرازات عبر شبكة الموزعين المعتمدين من خلال مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية في مصر.