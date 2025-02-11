سلوى عثمان تكشف السبب الرئيسي للطلاق في الوسط الفني | فيديو

كشفت الفنانة سلوي عثمان عن السبب الرئيسي للطلاق فى الوسط الفني خلال الأونة الأخيرة بشكل كبير وعدم استكمال الزيجات.

وقالت سلوى عثمان خلال لقائها فى بودكاست “Boom Shoot” المذاع على قناة صدي البلد ، من تقديم تقى الجيزاوي ان السبب الأساسي فى عدم استكمال الزيجات هو عدم وجود التفاهم الكامل بينهما ، مؤكدة ان من الممكن أن يكون التوافق متواجد لكن هناك بعض الصفات التى من الصعب التأقلم معها وكل شخص يختلف عن الأخر.

سلوى عثمان تكشف سبب انتشار الطلاق بالوسط الفني

وأضافت سلوى عثمان: ان الأن الوضع اختلف بشكل كبير بسبب رغبة الشباب فى السرعة والسهولة فى كل شيء لذلك يتخذوا قرار الانفصال بسهولة كبيرة على عكس كبار السن والعقل ، معلقة: “الناس الكبيرة ممكن يستحملوا عشان الاولاد او أسباب تانية لكن الشباب هيقولوا ايه اللى يخلينا نستحمل سنة أو سنتين”.

سلوى عثمان: اتفاجئت بخبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وعن الثنائي الذى تتمنى سلوى عثمان عودتهم مجددا فى الوسط الفني هما النجوم ياسمين عبد العزي وأحمد العوضي.

واستكملت سلوى عثمان، معلقة: “أنا اتفاجئت بخبر انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز لان العوضي جدع جدا وياسمين شخصية طيبة وانا متأكدة ان هما بيعشقوا بعض وانا اتعاملت مع الاتنين وعارفاهم كويس”.