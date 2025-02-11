سمير فرج: ما نعيشه اليوم يشبه عام 1956 والشعب يساند قيادته

شرح اللواء سمير فرج، المحلل الاستراتيجي، المخطط الأمريكي بشأن تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن الشعب المصري بأكمله مع قرار الرئيس السيسي بشأن عدم تهجير الفلسطينيين، من قطاع غزة إلى دول الجوار، معلقًا: 'رأيتم يا شعب مصر الملك عبدالله الثاني مع ترامب قال ننتظر خطة مصر'.



أضاف: 'الأجواء التي نعيشها اليوم تشبه فترة عام 1956 والشعب يساند القيادة السياسية والقوات المسلحة، والأرض عرض في مصر محدش يقدر يدخل أبدًا، والعساكر المصرية في حتة تانية، والباقيين كارتون'.

وتابع: 'التأييد الذي يحظى به الرئيس السيسي الآن لم يحصل من 70 سنة وشعبيته اليوم بلغت 100%، وأي دولة في العالم لما تاخد قرار المفروض تتشاور مع الوزراء المعنيين، وترامب عندما أخذ القرار لم يجلس مع وزير الدفاع ولا مع البنتاجون، لأنه لو كان عمل كدة كانوا قالوا إلا مصر'.

وواصل: 'تراجع ترامب عن قرار شرائه غزة، وأكتفى بإدارتها، وعندما رأي الشعب المصري خرج لتأييد الرئيس تراجع في قراره'.

واختتم: 'وبدأ ترامب يوهم الدول أن أمريكا هي اللي في غزة بدل إسرائيل، قائلًا إن إسرائيل هتسلم قطاع غزة لأمريكا، ولما قعد ما نتنياهو أكد أن أمريكا سنتولى السيطرة على غزة ويجب إخراج الفلسطينيين، وأوكرانيا لما قالت هدخل الناتو تاني يوم هجمت عليها روسيا، وهيتحل الموضوع بتعهد أوكرانيا بعدم دخولها للناتو'.



