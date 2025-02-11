سمير فرج: نقوم بتجهيزات هندسية وعسكرية في سيناء للاستعداد الكامل

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن الرئيس السيسي قرر تحديد موعد استضافة مصر لقمة عربية عاجلة ليكون يوم 27 فبراير الجاري، لمعرفة آخر التطورات التي ستحدث في المنطقة، مؤكدا على ضرورة التكاتف والتعاون المشترك.

وأضاف المفكر الاستراتيجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك رفضا شعبيا ورئاسيا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحا أن مصر لديها التقبل الكامل لكل الصعاب الاقتصادية التي قد تواجهها.

وأكد اللواء سمير فرج، أن الجيش المصري مستعد وقادر على المواجهة العسكرية في أي وقت، منوها بأن إسرائيل تقول إن الجيش المصري يعزز قوته العسكرية في سيناء.

وتابع اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن مصر تقوم بتجهيزات هندسية في سيناء وفق الاتفاقيات، وعمل استحكامات وتجهيزات عسكرية، للاستعداد الكامل لكل الظروف المفاجئة.

وأوضح اللواء سمير فرج، “مصر جاهزة للحفاظ على أمنها المائي، وأمريكا منعت المعونة عشان غزة، وعشان اشترينا سلاح من دول أخرى، ونحن نمتلك قوة عسكرية كاملة في البحر الأبيض”.