البابا تواضروس يلتقي مجموعة خدمية من إيبارشية النمسا .. صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مجموعة شباب من إيبارشية النمسا برفقة نيافة الأنبا جابرييل أسقف الإيبارشية،

الذين جاءوا إلى مصر لتقديم خدمات في بعض المناطق بها، وذلك للسنة العاشرة على التوالي.

رحب بهم قداسة البابا مثنيًا على خدمتهم، واستمراريتهم فيها خلال السنوات العشر الماضية.

كما أشاد قداسته بسعيهم للتجديد والتطوير الدائم فى الخدمة، إلى جانب وروح التعاون السائدة بينهم وبين الأجيال المختلفة من الخدام المشاركين في الخدمة ذاتها.

وشارك مجموعة "إيبارشية النمسا" في قداس صوم نينوى الذي تولى خدمته قداسة البابا، وشاركه فيه صاحبا النيافة الأنبا جابرييل، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

يذكر أن زيارة مجموعة خدام إيبارشية النمسا، تمت بالتنسيق مع مكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس في جلسته الأخيرة في شهر مارس الماضي، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره (Hands in God’s Hand).