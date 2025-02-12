تفاصيل المواجهة النارية .. «توتي» يقود فريقه العالمي ضد رجال حسن شحاتة|فيديو

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل المباراة الودية التي ستجمع بين أساطير الكرة العالمية، بقيادة النجم الفرنسي توتي، وأساطير الكرة المصرية، والمقرر إقامتها يوم 18 فبراير المقبل. وأوضح الشاذلي أن الوزارة بدأت الاستعدادات لهذا الحدث الكروي منذ أسبوع، حيث عُقد اجتماع أمس برئاسة وزير الشباب والرياضة، بحضور إحدى كبرى شركات التطوير العقاري، والتي ستشارك في تنظيم الفعالية.

وأضاف الشاذلي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن عدد النجوم العالميين الذين أكدوا حضورهم كبير جدًا، ومن أبرزهم الفرنسي توتي والهداف التاريخي للمنتخب المصري، محمد تريزيجيه.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الكابتن المصري المخضرم حسن شحاتة سيتولى إدارة الحدث بالكامل، الذي سيقام في مدينة 6 أكتوبر، على هامش افتتاح واحدة من أهم الأكاديميات المتخصصة في اكتشاف المواهب الكروية.

وتأتي هذه المباراة ضمن فعاليات افتتاح الأكاديمية الجديدة، التي تهدف إلى دعم المواهب الشابة في كرة القدم، وتطوير مهاراتهم تحت إشراف نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.