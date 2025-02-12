قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
صيام الأيام البيض.. هل يجوز تركها؟.. والتصرف الشرعي لمن نسيها
وزير أردني سابق: لا يجوز مطالبة حماس وحدها بتنفيذ الاتفاق دون التزام إسرائيل
وليد الحديدي: ميكالي طلب من الزمالك وضع شرط جزائي بقيمة 6 شهور
العالم يغلي.. كوريا الشمالية تشن هجومًا لاذعًا على «ترامب» بسبب غزة
ثورة تغييرات وهيكلة إدارية في قطاع الكرة بالزمالك |تفاصيل
ثواب صيام الأيام البيض في شهر شعبان .. تعرف عليه
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
فكرة خطيرة.. سيناتور أمريكي يُعد مشروع قانون يعارض أهداف «ترامب» بشأن غزة
مدحت شلبي يكشف سبب غيابه عن الظهور ببرنامجه | تفاصيل
رغم الاستغاثة.. مصرع طفلين داخل سيارة بسبب «البرد» في مدينة أمريكية | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. مشاجرة بسبب منزل وتسمم فتاة وأحكام مشددة بالحبس

محكمة مستأتف جنايات سوهاج
محكمة مستأتف جنايات سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية عدة أحداث أمنية متفرقة، شملت مشاجرات، وحوادث، وأحكام قضائية، نوجزها فيما يلي:

مشاجرة بسبب خلافات على ملكية منزل في المراغة

شهد مركز المراغة مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات على ملكية منزل، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي بالسب والضرب دون وقوع إصابات، إضافة إلى إحداث تلفيات بسيارة ملاكي. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع الأطراف المتنازعة.

إصابة فتاة بحالة تسمم في طما

استقبل مستشفى طما المركزي فتاة تُدعى سماح م.ا.ف، 22 عامًا، مطلقة، إثر تعرضها لحالة تسمم بادعاء تناول قرص لحفظ الغلال. وذكرت والدتها وشقيقتها أن الفتاة أقدمت على ذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، ولم تتهمان أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفتا وجود شبهة جنائية.

المؤبد لعامل أدين بقتل طفل في سوهاج

أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم إسلام أ.أ.م، بعد إدانته بقتل طفل مجهول الهوية عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك لرفضه ممارسة الفحشاء معه.

السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة مخدر الميثامفيتامين

كما أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريم المتهمين 100 ألف جنيه في قضية حيازة مادة الميثامفيتامين المخدرة.

والمتهمان هما الشقيقان حسين أ.أ.ح (38 عامًا) وحسانين أ.أ.ح (35 عامًا)، ويقيمان في شارع ترعة نجع حمادي الشرقي بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع المذكورة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج محكمة جنايات حوادث محافظة سوهاج أخبار محافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الاجتماع

4 قرارات عاجلة من نقابة أطباء الأسنان بشأن تكليف دفعة 2023

أموال

موعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟

ملك الأردن

العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة

واقعة مدرسة الحسينية

القصة الكاملة لوكيلة مدرسة الحسينية وزوجها.. تعاطف السوشيال في مواجهة عقاب رسمي| من ينتصر؟

ترامب وملك الأردن

مافيش فايدة .. تفاصيل لقاء ترامب والعاهل الأردني في واشنطن

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. سعر الدواجن البيضاء بالأسواق

خالد طلعت

بعد طرد نجمه في مباراة فاركو .. صدمة جديد تواجه الزمالك

ترشيحاتنا

القومي للبحوث

القومى للبحوث يطلق برامج تدريبية للأطباء فى مجال النساء والتوليد غدا

نقابة الصحفيين

شاهيناز عزام تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

موعد رفع الحد الأدنى للأجور .. هل يتم التطبيق في راتب شهر مارس أم إبريل ؟

موعد رفع الحد الأدنى للأجور.. هل يتم التطبيق في راتب شهر مارس أم إبريل؟

بالصور

داليا مصطفى تتلقى مفاجأة من ابنتها |شاهد

داليا مصطفي وابنتها سلمى
داليا مصطفي وابنتها سلمى
داليا مصطفي وابنتها سلمى

للقلب والمناعة.. فوائد مذهلة لتناول بذور الشيا المنقوعة

فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة
فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة
فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة

3 طرق مختلفة لعمل الجزر المخلل في المنزل.. تعرف عليها

طرق تخليل الجزر في المنزل
طرق تخليل الجزر في المنزل
طرق تخليل الجزر في المنزل

ماذا يحدث لجسمك عند شرب اليانسون في الشتاء؟.. طريقة تحضيره

فوائد شرب اليانسون في الشتاء
فوائد شرب اليانسون في الشتاء
فوائد شرب اليانسون في الشتاء

فيديو

وفاة إنجي مراد

والدة إنجي مراد تكشف سبباً صـادماً وراء وفاة نجلتها وجنينها|فيديوجراف

سلوى عثمان مع تقى الجيزاوي

سلوى عثمان تكشف السبب الرئيسي للطلاق في الوسط الفني | فيديو

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025.. خيانة ومواجهة في برومو وتقابل حبيب

مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025.. محمود حميدة يعاقب أبناءه في برومو ولاد الشمس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد