حصاد 24 ساعة في سوهاج.. مشاجرة بسبب منزل وتسمم فتاة وأحكام مشددة بالحبس

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية عدة أحداث أمنية متفرقة، شملت مشاجرات، وحوادث، وأحكام قضائية، نوجزها فيما يلي:

مشاجرة بسبب خلافات على ملكية منزل في المراغة

شهد مركز المراغة مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات على ملكية منزل، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي بالسب والضرب دون وقوع إصابات، إضافة إلى إحداث تلفيات بسيارة ملاكي. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع الأطراف المتنازعة.

إصابة فتاة بحالة تسمم في طما

استقبل مستشفى طما المركزي فتاة تُدعى سماح م.ا.ف، 22 عامًا، مطلقة، إثر تعرضها لحالة تسمم بادعاء تناول قرص لحفظ الغلال. وذكرت والدتها وشقيقتها أن الفتاة أقدمت على ذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، ولم تتهمان أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفتا وجود شبهة جنائية.

المؤبد لعامل أدين بقتل طفل في سوهاج

أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم إسلام أ.أ.م، بعد إدانته بقتل طفل مجهول الهوية عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك لرفضه ممارسة الفحشاء معه.

السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة مخدر الميثامفيتامين

كما أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريم المتهمين 100 ألف جنيه في قضية حيازة مادة الميثامفيتامين المخدرة.

والمتهمان هما الشقيقان حسين أ.أ.ح (38 عامًا) وحسانين أ.أ.ح (35 عامًا)، ويقيمان في شارع ترعة نجع حمادي الشرقي بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع المذكورة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.