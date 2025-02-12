«الغندور»: الفحوصات الطبية تحدّد موقف إمام عاشور من مباراة قمة الإسماعيلي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي يخضع للفحوصات الطبية الأربعاء قبل مران الفريق بعد إصابته في مباراة غزل المحلة اليوم.

وتابع “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: "الفحوصات الطبية ستحدد موقف اللاعب من مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي، خاصًة أن إصابة اللاعب في الكتف وهي ما حدثت له في وقت سابق".

وعانى إمام عاشور، لاعب الأهلي، من آلام في الكتف خلال مغادرة ملعب استاد السلام عقب نهاية مباراة فريقه أمام غزل المحلة والتي جمعتهما الثلاثاء بالجولة الـ13 من عمر الدوري، ليثير القلق حول إمكانية لحاقه بالمباراة القادمة أمام الإسماعيلي، ثم مباراة فريقه التالية أمام الزمالك في قمة الدوري.