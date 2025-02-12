جنوب سيناء تستعد لاحتفالات ذكرى عودة طابا

تستعد محافظة جنوب سيناء للاحتفال بذكرى عودة طالبا لمصر بعد احتلالها عدة سنوات.

ساحة العلم في مدينة طابا، ستشهد الاحتفالات الرئيسية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، حيث شدد المحافظ على أهمية الانتهاء من أعمال التطوير فيها، بما يليق بهذه المناسبة الوطنية الكبرى، مؤكدًا ضرورة تزيين الساحة بالعلم المصري وتوفير بيئة تليق بالزوار والمواطنين..

كما تفقد المحافظ محطة تحلية مياه الشرب في المدينة، التي تعد من أبرز المشروعات الحيوية في إطار الجهود المستمرة لتوفير مياه شرب نقية ومستدامة لسكان المنطقة وزوارها، وتعد المحطة مشروعًا استراتيجيا لضمان توفير مياه الشرب للسكان والزوار على مدار العام، خاصة مع تزايد أعداد السياح والمقيمين في طابا خلال موسم السياحة الصيفي..

وفي إطار الاستراتيجية المتكاملة لجنوب سيناء التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في سبتمبر 2024،

وتحقيقا لمقولة الرئيس ان تنمية سيناء و تعميرها هو واجب وطنى مقدس أيضا ،

تفقد المحافظ الأراضي المقترحة كمناطق للاستثمار في طابا، التي تشهد مشروعات ضخمة لرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطن في المقام الاول، بالإضافة الي تعزيز التصنيف السياحي وتوفير فرص العمل للشباب. ومؤكدا علي الدور الكبير الذي تلعبه هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد.

ووجه الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء رسالة توعية للشباب والمواطنين حول أهمية المشاركة الفاعلة في الاحتفالات بالعيد القومي مشددًا على ضرورة التمسك بالقيم الوطنية والعمل على تعزيز الانتماء للمحافظة والوطن. كما أشار إلى أن هذه الاحتفالات ليست مجرد مناسبة للاحتفال، بل فرصة للتأكيد على الانتصارات التي حققتها المحافظة، و الإنجازات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات.

أضاف أن الاحتفال هذا العام سيشهد فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، بالإضافة إلى محاضرات توعية الشباب حول أهمية تاريخ جنوب سيناء ودورها في بناء الدولة المصرية الحديثة. وأكد أن جميع الأنشطة تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في تطوير وطنهم.